Uma operação da Polícia Militar em um baile funk no bairro Novo Aarão Reis, na região Norte de Belo Horizonte, durante a madrugada deste sábado (12), terminou na apreensão de dezenas veículos e uma tonelada de mercadorias. Conforme a corporação, a ação foi desencadeada após denúncias de perturbação do sossego.



Segundo a PM, a viaturas foram deslocadas para a avenida Detetive Eduardo Fernandes, onde foi comprovado o som alto, que perturbava o sossego dos moradores, e ainda diversas irregularidades como carros e motos estacionados em locais proibidos como pontos de ônibus, impedindo o embarque e desembarque de passageiros ou mesmo obstruindo o trânsito. Algumas motocicletas estavam sem placas ou com a numeração ilegível.



Foram rebocados na operação seis carros e 17 motocicletas, além da aplicação de 28 multas de trânsito. Ainda de acordo com a polícia, foi recolhida uma tonelada de diversos tipos de mercadorias de ambulantes sem autorização da Prefeitura de Belo Horizonte.



