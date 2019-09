Uma operação Lei Seca em BH e diversas cidades do Estado terminou com 57 motoristas flagrados dirigindo alcoolizados nesse fim de semana. 23 condutores estavam sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O balanço da operação apontou o registro de 54 infrações, quando o teor alcoólico registrado no etilômetro não ultrapassa os 0,33mg/l e três crimes de trânsito, quando o teste do bafômetro acusa valores superiores a 0,33 miligramas de álcool por litro de ar expelido. No caso dos crimes, os condutores tiveram a habilitação recolhida e receberam multas no valor de R$ 2.934,70.

Quem cometeu crime de trânsito foi levado para o sistema prisional.

A ação faz parte da campanha Sou Pela Vida. Dirijo Sem Bebida, coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e foi realizada na última sexta-feira (20) com a abordagem de 1.531 motoristas.

Além de Belo Horizonte as abordagens foram realizadas nos seguintes municípios do interior: Aimorés, Araxá, Araçuaí, Barbacena, Bom Despacho, Caratinga, Curvelo, Diamantina, Fernandes Tourinho, Ipatinga, Itabira, Ituiutaba, Iturama, Janaúba, Lavras, Montes Claros, Nova Lima, Paracatu, Patos de Minas, Piumhi. Ponte Nova, Pouso Alegre, Salinas, São Francisco, Sapucaí Mirim, Uberaba, Ubá, Unaí e Várzea da Palma.

