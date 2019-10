A Prefeitura de Belo Horizonte vai promover uma ação preventiva contra alagamentos na avenida Vilarinho, em Venda Nova, entre os dias 21 e 25 de outubro. As medidas antecedem o período chuvoso e buscam reduzir os impactos na região.

Na segunda-feira (21), às 8h30, as equipes vão fazer a limpeza de bocas de lobo e de redes de drenagem pluvial com a utilização do caminhão hidrojateador. A intervenção também vai substituir grelhas danificadas; autuação fiscal e remoção de resíduos descartados irregularmente ao longo de toda a avenida e vias adjacentes; revitalização de pontos limpos; limpeza de córregos e afluentes que deságuam no Vilarinho; retirada de faixas e cartazes irregulares; e, ainda, apreensão e retirada de carcaças de veículos do passeio e em vias públicas.



Uma campanha educativa também vai orientar moradores e comerciantes quanto aos dias e horários da coleta domiciliar, bem como cuidados para prevenir a dengue.

O período chuvoso provoca alagamentos na avenida Vilarinho, em Venda Nova



A Operação Pente Fino é coordenada pela Gerência de Limpeza Urbana da Regional Venda Nova, que até o mês de setembro removeu dos córregos 1.200 toneladas de resíduos como lixo, pneus, objetos como móveis, eletroeletrônicos de vários tipos e tamanhos, carrinhos de supermercados, brinquedos, roupas e calçados, animais mortos e até carcaças de veículos. O gasto aproximado foi de R$ 2 milhões.

“A região de Venda Nova possui 23 córregos e a maioria dos que deságuam no canal da avenida Vilarinho já foi contemplada com três limpezas. Os demais serão limpos, pela terceira vez no ano, até o mês de novembro. As bacias de detenção de cheias – Várzea da Palma e Vilarinho – também passaram por limpeza e retirada de sedimentos”, explica o gerente Clarício Tolentino de Aguiar.

