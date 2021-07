Vinte pessoas foram presas e 220 máquinas caça-níqueis apreendidas durante operação das polícias Civil (PC) e Militar (PM) contra a exploração de jogos de azar em diversos estabelecimentos da área Central de Belo Horizonte, nesta terça-feira (6). Além disso, R$ 5,8 mil em dinheiro foram recolhidos pelos agentes.

De acordo com a PC, a ação, chamada de “Arca de Noé”, teve apoio de 35 viaturas em solo e helicóptero. Conforme o chefe do 1º Departamento de Polícia Civil na capital, delegado-geral Arlen Bahia, as investigações que, duraram um mês e culminaram na operação desta terça, irão continuar, e outros trabalhos conjuntos serão realizados com foco no mesmo mercado ilegal.

“Durante as buscas foi localizado um escritório relacionado ao jogo de azar e, a partir de agora, iremos instaurar procedimento para compilar e analisar toda essa documentação apreendida, a fim de dar sequência à investigação e identificar todos integrantes da organização criminosa”, afirmou Bahia.

Ainda segundo a polícia, as 20 pessoas detidas foram conduzidas para a delegacia e assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), com base nos artigos 50 e 58 da Lei de Contravenção Penal. De acordo com o coronel Webser Passos, da PM, o trabalho de desmonte desse mercado é importante porque “essa modalidade criminosa é realizada por uma organização que financia outros tipos de delitos, como por exemplo o tráfico de drogas”.

Por fim, Arlen Bahia destacou o trabalho em conjunto entre as polícias, que envolveram cem agentes civis e militares na ação. “Foi um trabalho de inteligência que durou cerca de um mês, realizado de maneira integrada e qualificada, com compartilhamento de informações, resultando na operação realizada. Foi um duro golpe do poder público àqueles que atuam nessa modalidade criminosa, com a apreensão desse material”, disse.

