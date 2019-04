As buscas por desaparecidos em Brumadinho, na Grande BH, chegam ao 70º dia nesta quinta-feira (4). O Corpo de Bombeiros reforça que qualquer informação sobre suspensão dos trabalhos na região é falsa e afirmam que não houve sequer redução de efetivo. Ainda não há previsão de encerramento da operação.

Desde 25 de janeiro, dia do rompimento da barragem da mineradora Vale, os militares trabalham para encontrar corpos de vítimas. Nesta quinta foram empenhados 138 bombeiros mineiros e 10 de outros estados. Eles contam com o apoio de seis cães, sendo dois do Distrito Federal, dois do Mato Grosso e dois de Goiás.

Também são usadas 108 máquinas e um drone em 24 frentes de trabalho. As buscas se concentram principalmente nos pontos indicados pelos cachorros, concentradas na área da Pera (terminal de carregamento ferroviário).

Números

Na quarta-feira (3), a Defesa Civil de Minas Gerais divulgou novos números informando que até o momento são 218 vítimas identificadas e outras 78 pessoas ainda não foram encontradas. O número, inferior aos 84 informados no último sábado (30), se explica pelo fato de cinco nomes terem sido retirados da lista de desaparecidos.

Isso aconteceu porque, desde o dia do rompimento, a Polícia Civil solicitou a retirada de 14 nomes da listagem. Conforme a corporação, investigações monstraram que algumas foram incluídas de forma errônea, por parentes ou terceiros, sendo localizadas posteriormente. Além disso, há casos de suspeitos de estelionato que cadastraram identidades de quem sequer estava na região a fim de obter vantagem econômica com as indenizações pagas.

* Com informações de Cinthya Oliveira

