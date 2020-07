A operadora de planos de saúde Vitallis está com vagas de emprego abertas em Belo Horizonte para os cargos de enfermeiro de unidade de internação e CTI, fisioterapeuta, médico da família, auxiliar de farmácia e atendente.

Os interessados devem enviar currículo por email (recrutamento@vitallis.com.br)

Confira os detalhes:

Vaga: Enfermeiro Unidade de Internação

Atividades: Atuar diretamente no setor de Unidade de Internação, clínico e cirúrgico, supervisionando a equipe de enfermagem e secretários. Supervisionar e acompanhar equipe de técnicos de enfermagem e enfermeiros assistenciais da Clínica Cirúrgica e da Clínica Médica. Administrar a equipe quanto a assuntos administrativos como DP, RH e SESMT. Analisar e solicitar compra de materiais e equipamentos para o setor. Elaborar e treinar os colaboradores quanto a POP`s, PRS e Protocolos. Realizar dados estatísticos referente a unidade de internação.

Requisitos: Necessária experiência no setor de Unidade de Internação Clínica e Cirúrgica. Coren Ativo. Desejável pós-graduação em Qualidade e/ou Gestão em Saúde.

Local de trabalho: Barreiro e Centro

Vaga: Enfermeiro CTI

Atividades: Realizar procedimentos com os pacientes. Apresentar ao médico avaliação clínica do paciente. Orientar equipe de técnicos de enfermagem quanto a procedimentos, uso de medicamentos e cuidados em geral ao paciente. Gerenciar material médico hospitalar. Prestar assistência de urgência ao paciente.

Requisitos: Superior completo em Enfermagem. Coren ativo. Experiência em CTI.

Local de trabalho: Barreiro e Centro

Vaga: Fisioterapeuta

Atividades: Atendimento aos pacientes internados, bem como ajuste de ventilação invasiva e não invasiva. Auxílio em PCR. Fixação de próteses endotraqueais. Atendimento em pós-operatórios imediatos. Higiene brônquica. Cinesioterapia. Mobilização precoce e demais atividades do fisioterapeuta respiratório/intensivista.

Requisitos: Pós-graduação em terapia intensiva ou residência. Possuir boa experiência.

Local de trabalho: Barreiro

Vaga: Médico da Família

Atividades: Avaliar, acompanhar e tratar pacientes das diversas clínicas. Realizar visitas domiciliares para assistência. Efetuar exames médicos. Emitir diagnósticos. Prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades. Realizar as atribuições de médico e demais atividades inerentes ao emprego. Realizar pesquisas sobre natureza, causas e desenvolvimento de enfermidades.

Requisitos: Necessário RQE na especialidade de Medicina da Família. Necessário certificação/assinatura digital para realização de teleconsulta. Desejável experiência na função.

Local de trabalho: Barreiro

Vaga: Auxiliar de Farmácia

Atividades: Receber mercadoria na farmácia e almoxarifado. Fracionar e etiquetar medicamentos e materiais. Transferir materiais e medicamentos. Controlar vencimentos dos medicamentos e realizar atendimento setorial. Efetuar a dispensa de medicamentos, psicofármacos e materiais de forma organizada. Efetuar a escrituração e controle de medicamentos. Efetuar a identificação com o nome do medicamento, do paciente, leito, setor, dosagem/quantidade e via de administração.

Requisitos: Ensino médio completo. Desejável estar cursando graduação em Farmácia. Experiência na área será um diferencial.

Local de trabalho: Barreiro e Centro

Vaga: Atendente (exclusivo PDC)

Atividades: Realizar a autorização de atendimento em internação, exames ou consultas. Realizar o atendimento. Entregar laudos para os pacientes. Realizar a transferência de paciente. Encaminhar os pacientes para os consultórios. Realizar o recebimento de atendimentos particulares. Preencher o livro de ocorrência do plantão.

Requisitos: Ensino médio completo.

Local de trabalho: Barreiro e Centro

