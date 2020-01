Estão abertas as inscrições para os interessados em concorrer a bolsas de estudos do colégio Elite Savassi. O cadastro é gratuito e pode ser feito pessoalmente, por telefone ou internet. As provas acontecem no próximo sábado (11) às 9h.

Os selecionados poderão estudar com descontos de 5% a 90% nas mensalidades deste ano. O Elite Savassi oferece salas reduzidas em ambientes de estudos individuais e coletivos. A instituição conta com um portal com vídeoaulas e 12 simulados ao longo do ano.

As inscrições podem ser feitas pelo site ensinoelite.com.br, (31) 3490-5010 e na unidade (rua Paraíba, 1403 - Funcionários).