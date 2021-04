O Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, preside, a partir das 9h, a Oração das Laudes, como parte das celebrações da Semana Santa. Nesta Sexta-feira da Paixão (2), as cerimônias acontecem no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, na Grande BH, e na Catedral Cristo Rei, na capital mineira.

Por conta do momento vivido em meio a pandemia da Covid-19, as celebrações da Semana Santa estão sendo realizadas de modo virtual pelo segundo ano consecutivo. O convite é para que os fiéis participem de casa e, para isso, a Arquidiocese de BH transmite todas as solenidades ao vivo pela TV Horizonte e redes sociais.

Veja transmissão ao vivo da Oração das Laudes:

​Mais tarde, às 15h, será celebrada a Ação Litúrgica, na Catedral Cristo Rei, nova catedral oficial da capital mineira. Às 19h30 será realizada a Via Sacra, meditação do descendimento da Cruz, proferida por Dom Walmor, e procissão do Senhor morto. Também haverá transmissão ao vivo.

As cinco regiões episcopais que compõem a Arquidiocese de Belo Horizonte também preparam programação especial, com transmissão on-line. Todas as paróquias da região metropolitana estão orientadas a fazer celebrações sem a presença de público.

