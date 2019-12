O projeto "Arte Abraça Brumadinho" irá realizar, no próximo dia 14 (sábado), o Oratório de Natal, no estacionamento central de Brumadinho. O evento será dedicado aos parentes das vítimas do rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, ocorrido em 25 de janeiro deste ano. Sendo o primeiro Natal sem a presença dos entes queridos, a proposta é fazer com que as pessoas se sintam acolhidas e encontrem conforto para seguir em frente.

Músico Marcus Viana será uma das atrações

O evento contará com apresentações de Marcus Viana. A programação também terá a presença dos grupos Sagrado Coração da Terra, Transfônica Orkestra, do músico Sérgio Pererê e seus convidados, Orquestra Jovem Sinfonia de Betânia, Coral Sal da Terra e Batucabrum, além de coros infantis e músicos de Brumadinho e outras cidades mineiras. Os artistas vão celebrar o Natal cantando e falando sobre vida e contarão três histórias que simbolizam os três presentes entregues pelos Reis Magos (ouro, mirra e incenso).

Para Viana, o oratório será uma forma de passar uma mensagem espiritual. "Celebramos em música o sonho de um ser humano livre da dor e do sofrimento sobre um planeta em equilíbrio", explica. "A música tem o poder de conectar Céu e Terra nos corações das pessoas. Essa é a inspiração deste oratório: música para curar e elevar. O espírito do Natal não seria exatamente este?", comentou.

Serviço



Oratório de Natal

Onde: Estacionamento Central de Brumadinho (antiga praça de eventos)

Quando: sábado (14), às 19h

*Amanda Souza, sob supervisão de Cássia Eponine.

