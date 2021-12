A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, sob regência do maestro Fabio Mechetti, faz, entre esta quinta (16) e sábado (18), as três últimas apresentações de 2021.

Na Sala Minas Gerais, localizada no bairro Barro Preto, região Centro-Sul de Belo Horizonte, a Filarmônica apresenta, em homenagem a Igor Stravinsky, nos 50 anos de morte, um dos balés do compositor russo que revolucionou a história da música: O pássaro de fogo: Suíte (versão 1919).

A Nona de Beethoven completa o programa que encerra a Temporada 2021, com a participação da soprano Marly Montoni, da mezzo-soprano Ana Lucia Benedetti, do tenor Fernando Portari, do baixo-barítono Savio Sperandio e do coral Concentus Musicum de Belo Horizonte, sob a regência de Iara Fricke Matte.

As apresentações serão realizadas nesta quinta (16) e sexta-feira (17), às 20h30, e no sábado (18), às 18h. Os ingressos estão disponíveis aqui.

Durante o intervalo das apresentações, serão realizados os Concertos Comentados, palestras em que especialistas comentam o repertório da noite. O palestrante da noite é Werner Silveira, curador do projeto e percussionista da Filarmônica de Minas Gerais.

