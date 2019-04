Ao alimentar o gado em um pasto, um trabalhador rural encontrou uma ossada humana na tarde desta terça-feira (23) na zona rural de Presidente Olegário, no Noroeste de Minas. De acordo com a Polícia Militar, a cabeça do corpo estava amarrada com uma corda presa ao galho de uma árvore.

A suspeita é que o corpo seja de um idoso de 77 anos que desapareceu no dia 23 de abril de 2018. A ossada foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) de Patos de Minas, onde se investigará a identidade do corpo e se a morte aconteceu por meio de um suicídio. Um exame de DNA deve ser realizado para a confirmação da identidade.