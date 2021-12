Tradicional cidade histórica mineira e bastante procurada durante o Carnaval, Ouro Preto oficializou, nessa terça-feira (14), o cancelamento da festividade em 2022.

A decisão considera, entre outros pontos, a pandemia da Covid-19 como motivo, assim como o fato de a dose de reforço da vacina contra a doença ainda não estar disponível “a uma parcela significativa da população”.

Um decreto publicado pelo município diz, ainda, que importantes capitais brasileiras com fortes tradições carnavalescas também já realizaram a suspensão.

Segundo o documento, durante o período, fica proibida a realização de qualquer tipo de evento, seja ele público ou privado, em espaços abertos ou fechados, tais como bailes, blocos e agremiações, festas de rua, em repúblicas e sítios.

Ainda de acordo com o município, órgãos de fiscalização do município vão realizar diligências em locais de possíveis aglomerações, visando promover as medidas sanitárias necessárias para a verificação e eventual sanção em caso de desacordo com as normas. O descumprimento do decreto poderá ser informado às Polícias Militar e Civil e ao Ministério Público do Estado.

