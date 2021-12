A cervejaria holandesa Heineken está com a bola toda em Minas. Depois de a empresa ter desistido de construir uma fábrica em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, diversos municípios manifestaram interesse em receber o investimento da empresa, inclusive cidades históricas.

A cervejaria confirmou que pretende construir uma linha de produção no Estado, o que gerou uma disputa entre cidades. As prefeituras de Juiz de Fora, Pirapora, Buenópolis, Uberaba, Patrocínio, Frutal, Santa Rita do Sapucaí e Janaúba se colocaram à disposição para receber a fábrica. Até as cidades históricas de Ouro Preto e Mariana entraram na disputa.

Ouro Preto e Mariana

A Heineken deve investir R$ 1,8 bilhão. De olho nesse capital, a prefeitura de Ouro Preto afirmou que tem uma área de 1.250 km² disponível para receber o empreendimento e que estudos preliminares já foram feitos. A intenção do município é criar um complexo industrial na região.

Já a prefeitura de Mariana também se credenciou para receber a fábrica. O Executivo municipal espera que a linha de produção atraia outros investimentos para a região.

As cidades históricas argumentam que a localização facilitará o processo logístico, pois estão próximas da rodovia BR-040, que conecta a região ao litoral fluminense, assim como ao Centro-Oeste do país, além de contar com ramais que conectam à BR-381.

A Heineken ainda não bateu o martelo sobre o local em que irá construir a nova planta. "Grupo Heineken reafirma seu compromisso com o Estado de Minas Gerais. A companhia está estudando outras áreas e, tão logo seja definido, anunciará o novo local em que será instalada sua cervejaria", diz a empresa em nota.

A previsão é que a escolha do local seja definida no início de 2022.

