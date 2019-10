Foi reinaugurado, nesta segunda-feira (14), o posto de atendimento ao cidadão da Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais (OGE), no centro da capital. O espaço recebe denúncias, críticas, sugestões e elogios por parte do cidadão que queira manifestar sobre os serviços públicos prestados pelo governo mineiro.



A ouvidora-geral adjunta, Kathleen Garcia, destaca os objetivos e a importância da ampliação do posto de acolhimento. “Ampliamos o Posto-OGE Centro para oferecer mais comodidade ao cidadão. É um lugar de fácil acesso e queremos que os mineiros venham participar, tragam sua reclamação ou elogio, por que, quando um serviço está funcionando bem, ele serve como exemplo para melhorar outros, corrigir falhas ou problemas existentes”, diz.

A ouvidoria está na Avenida Amazonas, 558, Centro, ao lado da Uai-Praça Sete



E acrescenta que: “Por determinação do governador, Romeu Zema, e da ouvidora-geral, Simone Deoud, estamos trabalhando no fortalecimento da ouvidoria, com ações como esta. Criamos também neste ano o Canal Anticorrupção, que ainda tem um número tímido de manifestações, mas esperamos que amplie. Nosso objetivo é dar transparência, lisura ao serviço público, respeitar o cidadão pagador de impostos que espera receber do Estado, serviços de qualidade”, explica.



O local ampliado está localizado em um ponto estratégico de Belo Horizonte, na Avenida Amazonas, 558, Centro, ao lado da Uai-Praça Sete. A ouvidoria oferece também outros canais de atendimento. Eles estão disponíveis no site www.ouvidoriageral.mg.gov.br. O cidadão pode se manifestar por meio dos 162- Disque Ouvidoria, 136 Disque-Saúde, pelo WhatsApp (31) 998029713, por carta para a Cidade Administrativa (Rodovia Papa João Paulo II, 4001 – Prédio Gerais, 12º andar). Quem desejar fazer a manifestação de forma presencial pode procurar pelo Posto-OGE Centro ou a ouvidoria, na Cidade Administrativa. Para estas duas modalidades está disponível o agendamento on-line, com opção de escolha de dia e horário.



De janeiro a setembro de 2019, a OGE recebeu 57.027 manifestações. Em 2018, foram registradas 53.144. Portanto, nos nove primeiros meses de 2019, houve aumento de 7% em relação ao ano anterior. Esses dados mostram a importância da participação, para que o Estado conheça e avalie a qualidade dos serviços oferecidos.



Combate à Corrupção



Com objetivo de dar mais transparência ao serviço público, a ouvidoria desenvolve ainda um trabalho de prevenção e combate à corrupção no serviço público. A instituição recebe denúncias de atos ilícitos, por meio do Canal Anticorrupção canalanticorrupcao@ouvidoriageral.mg.gov.br, criado este ano, que será transformado em uma Ouvidoria Especializada dessa área.



Estrutura da OGE



A ouvidoria é formada por seis Ouvidorias Especializadas: Saúde, Educação, Polícia, Sistema Penitenciário, Ambiental, Fazenda e Patrimônio e uma Assessoria Especial de Acompanhamento e Enfrentamento à Prática de Assédio Moral. Para fortalecer o órgão e dar mais voz à população, está prevista a ampliação da sua estrutura interna, com a criação de mais quatro ouvidorias especializadas.

