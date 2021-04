Colocar alimento na mesa de quem precisa. Esse é o objetivo da campanha Unindo Forças BH - Todos contra a fome que, até o momento, beneficiou exatas 11.850 famílias na capital e região metropolitana com cestas básicas. Lançada em março com o intuito de ajudar pessoas carentes de mais de 50 comunidades, a iniciativa ultrapassou a meta inicial: de arrecadar R$ 1 milhão até 1º de maio.

O feito foi possível graças ao apoio de várias empresas e instituições, diz Tio Flávio, idealizador do projeto e colunista do jornal Hoje em Dia. Agora, o objetivo é dobrar a quantidade de famílias beneficiadas em 16 municípios.

De acordo com Tio Flávio, a ideia surgiu do desconforto de várias instituições sociais em relação ao número de pessoas que vive em insegurança no Brasil. “Ouvir uma criança dizendo que a barriga dói de fome é angustiante, a gente sabe que não vai resolver o problema, mas podemos ajudar a diminuir essa dor”, conta Tio Flávio, emocionado.

As doações podem ser feitas através de uma plataforma on-line ou de cestas básicas em dois pontos em Belo Horizonte. As informações estão no perfil do Instagram da campanha @unindoforcasbh.

Acompanhe a entrevista na íntegra: