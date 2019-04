Queridinho do período da Páscoa, o ovo de colher vem ganhando cada vez mais sabores, indo além dos tradicionais brigadeiro e beijinho. A receita de ovo de colher, inclusive, foi uma da principais buscas realizadas pelos brasileiros no Google na última semana. E até mesmo aquele biscoito maisena que todo mundo guarda na despensa pode ser um importante ingrediente para um recheio fácil e saboroso. Que tal aprender a fazer um ovo de colher com recheio de palha italiana?

A confeiteira e estudante do curso de Gastronomia do Promove Lara Júnia tem uma receita bem fácil de recheio de palha italiana, para ser usada em 2 ou 3 ovos de 250 gramas. Confira:

Ingredientes:

790g leite condensado

200g creme de leite

55g de cacau em pó 50%

200g de biscoito maisena



Modo de preparo :

Em uma panela coloque o leite condensado, o creme de leite e o cacau em pó. Ligue o fogo médio e mexa sem parar até ficar em uma consistência cremosa. Em seguida, coloque em uma vasilha com um plástico que fique em contato com o brigadeiro. Reserve e deixe esfriar. Quebre os biscoitos em pedaços e depois misture-os com o brigadeiro.

Rendimento: 2 a 3 ovos

De acordo com a confeiteira, o segredo para um bom ovo de palha italiana é o brigadeiro. “Tente sempre fazer um brigadeiro que não seja muito doce e com uma consistência boa, para a palha italiana ficar bonita e gostosa dentro do ovo”, explica Lara. “A dica para o brigadeiro ficar perfeito e lisinho é misturar bem o cacau em pó e o creme de leite na panela antes dos outros ingredientes, até ficar sem nenhuma bolinha de cacau”, explica.

Segundo Lara, os ovos caseiros estão em alta, mas as pessoas inexperientes tendem a cometer alguns erros, como errar na temperagem ou no ponto do chocolate e trabalhar perto de água (o que compromete a qualidade do produto). É importante seguir à risca as instruções referentes à manipulação do chocolate.

Deve-se tomar cuidado para não entregar ao cliente um produto que derreta em temperatura ambiente ou com um recheio enjoativo. “Quando uma pessoa vai comer um ovo de colher, tem que encontrar um recheio saboroso, macio e cremoso. Precisa de um gostinho de quero mais”, diz Lara.

