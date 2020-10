Cerca de 150 pássaros silvestres foram apreendidos durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, nessa sexta-feira (16), no km 744 da BR-354, próximo a Pouso Alto, no Sul de Minas.

De acordo com a PRF, os pássaros da espécie Trinca Ferro e Coleirinha seriam vendidos na feira de Realengo, no Rio de Janeiro. Eles teriam sido adquiridos em Lavras, também no Sul do Estado.

Os pássaros, que estavam em gaiolas e embalagens de papelão, foram encaminhados para a Polícia Ambiental e os dois ocupantes do veículo receberam um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), para infrações de menor potencial ofensivo.