Como deve ser o pão de queijo perfeito? Bom, ele precisa ter cheiro e sabor inconfundíveis, resultado de uma receita rica no lácteo, além de ser crocante por fora e macio por dentro. Definitivamente, não é qualquer um que sabe fazer.

Se for congelado, então, e vendido no supermercado, piorou: não é tarefa simples achar uma empresa que realmente se importe em produzir a iguaria mineira com a qualidade caseira que a gente merece.

É difícil, mas não é impossível. Se você é fã do nosso pão de queijo, você precisa conhecer a Mais Amor Alimentos, indústria instalada em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e que, como o próprio nome diz, entrega afeto em forma de comida.

"Nosso diferencial está quantidade de queijo presente no nosso produto", contou Gisele Almeida, sócia do empreendimento juntamente com os irmãos dela, Wellington e Glayson. O queijo utilizado é o canastra, derivado com mais de dois séculos de tradição, conhecido pela casca amarela e pela maciez interna, além do sabor único.

Gisele é uma das parceiras do reality universitário "Mentes do Futuro", um inovador formato de vestibular realizado pelas Faculdades Promove e Kennedy (saiba mais abaixo). Ela participou de um encontro com alunos do curso de Gastronomia e contou sobre como surgiu a fábrica.

Segundo a empresária, a Mais Amor foi fundada em 2018, mas antes disso o trio investiu tempo e dinheiro, durante um ano e meio, na pesquisa pela "receita de excelência" do pão de queijo.

O motivo é simples: "somos apaixonados por reuniões em família e queríamos que o nosso produto, a nossa marca, estivesse na nossa mesa, na mesa dos nossos amigos, escolhido como o melhor pão de queijo".

Certamente deu certo. Atualmente, a fábrica produz e comercializa perto da capacidade instalada, que é de 35 toneladas/mês. Os produtos podem ser adquiridos via e-commerce, WhatsApp ou em estabelecimentos revendedores, espalhados pela capital e cidades da Grande BH, e estão disponíveis nas versões tradicional, lanche e coquetel.

Atendendo a pedidos, a Mais Amor vai começar a produzir os biscoitos de queijo no próximo ano e tem como meta produzir, em breve, o próprio queijo canastra. Alguém duvida que o produto ficará ainda mais gostoso?

Mentes do Futuro

O reality universitário "Mentes do Futuro", das Faculdades Kennedy e Promove, é uma uma forma inovadora de alcançar bolsas de estudo de até 100% em 17 cursos do ensino superior. As inscrições para o processo estão abertas até 20 de janeiro de 2021.

No reality, os participantes devem produzir vídeos sobre as graduações que têm interesse. Uma banca julgadora e um júri popular vão definir os vitoriosos. Os cursos disponíveis são:

Gastronomia Sistemas de informação Redes de computadores Sistemas para internet Administração e gestão Odontologia Enfermagem Estética e Cosmética Medicina Veterinária Nutrição Psicologia Engenharia Publicidade e Propaganda Direito Jornalismo Educação Física Pedagogia

