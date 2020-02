Festa para folião nenhum colocar defeito. Assim foi o primeiro grande espetáculo do Carnaval de Belo Horizonte, que começou oficialmente neste sábado (8). E, já no primeiro dia, um trio elétrico recebeu a presença de Pabllo Vittar. A cantora fez um show gratuito na Praça da Estação e arrastou uma multidão.

"Carnaval já é a melhor farra do ano. Com a Pabllo então, fica perfeito", declarou o gerente de produtos Bruno dos Santos, de 34 anos, ao "jogar confete" na artista mineira. Além dela, também subiram no palco do "Chá da Alice" o grupo Baianas Ozadas e a vocalista do Babado Novo, Mari Antunes.

Os organizadores do evento estimam que 15 mil pessoas acompanhem as apresentações.

Sucesso

Princesa do Carnaval de BH, Josi Semeão reuniu os amigos e foi curtir a festa. "Além de representar a capital, também sou foliã. Então, não poderia perder isso por nada", disse a jovem de 26 anos, que trabalha como técnica de laboratório.

O médico Leandro Fontes, de 35, contou que já fez a programação para "ir com a turma atrás de vários blocos". "Quero curtir muito. A cada ano, a festa da cidade está melhor. Então sei que será um sucesso".

Ele estava ao lado do estilista Eduardo Amarante, de 34, que veio de Santa Catarina para pular a folia na capital mineira. "Sempre vou para Salvador e, neste ano, pela primeira vez, vou ficar em BH", disse.

O funcionário público Marcos Paulo Soares, de 39, também trocou a festa baiana pela mineira. "Recebi convite para ir para Salvador, mas não troco aqui por nada", garantiu.

Confira a galeria de fotos: