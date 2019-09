Um homem de 44 anos foi preso em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesta sexta-feira (13), por suspeita de ameaça e abuso sexual contra a enteada de 15 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem teria penetrado seus dedos na vagina da vítima para verificar se a menina continuava sendo virgem.

Conforme o relato da adolescente à Polícia Militar, no início da madrugada desta sexta, o padrasto entrou no quarto dela com uma faca e ordenou que ela fosse até outro cômodo. Mesmo após a reação da vítima, o homem teria rasgado o short que ela usava com uma faca para depois penetrar os dedos em sua vagina.

À adolescente, o padrasto teria dito que estava praticando tal ato para conferir sua virgindade, pois teria ouvido de pessoas na rua que ela “não era moça”. A menina teria chorado e gritado pela mãe, mas a mulher estava dormindo e não acordou. No boletim de ocorrência, consta que a mãe da vítima toma medicamentos fortes para dormir.

Além do abuso, a adolescente teria sofrido um ferimento com faca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a vítima. O homem foi levado à delegacia da cidade e a ocorrência não havia sido finalizada até o início desta noite.

