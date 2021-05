Um homem que era considerado foragido foi preso na sexta-feira (30), em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, sob suspeita de agredir e tentar matar uma criança de dois anos. Segundo a PM, a vítima seria enteada do agressor.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na segunda-feira (26). Os investigadores apontam que a motivação seria ciúmes. O padrasto, identificado como Philipe Emanuel, se incomodava com a relação da mãe com a filha.

No momento do crime, a babá ouviu gritos da menina e, ao chegar ao quarto, viu a criança desacordada, com o padrasto e quando começou a gritar por socorro.

Estado grave

A menina foi encaminhada para o Hospital Municipal de Contagem, em estado grave, com lesões na cabeça, que, segundo os médicos, aparentemente seriam provocados por violência.

O pedido de prisão foi emitido pela 2ª Vara Criminal de Betim. Em interrogatório, o suspeito negou as agressões e a tentativa de homicídio. O homem foi encaminhado para o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) Gameleira.

Segundo familiáres, a criança apresenta melhoras e respira sem a ajuda de aparelhos.

