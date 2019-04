Padre de Cássia, no Sul de Minas, Donizetti Tavares de Lima (1882 - 1961) será beatificado. A informação foi divulgada pelo site oficial do Vaticano na manhã desta segunda-feira (8). O reconhecimento do milagre intercedido por Donizetti foi dado pelo papa Francisco no sábado (6). Além disso, o papa legitimou as virtudes heróicas do frei Damião de Bozzano e do leigo Nelson Santana.

A decisão foi anunciada durante audiência de Francisco com o cardeal Angelo Becciu, prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, responsável pelos decretos que se destinam a analisar os processos relativos a milagres.

Donizetti morreu aos 79 anos, em Tambaú, no interior de São Paulo, cidade que recebia milhares de fiéis em busca de milagres do padre.

Desde 1909, como pároco, Donizetti atuou em defesa dos mais pobres e dos trabalhadores explorados, além de organizar a assistência aos doentes, idosos, crianças e mães necessitadas. Tudo o que alcançava atribuía à ajuda de Nossa Senhora Aparecida.

Dois milagres foram avaliados pela Igreja Católica para a beatificação: um se referente ao menino Nelson Santana (1955-1964), diagnosticado com osteossarcoma, que morreu aos 9 anos na véspera do Natal; e outro à Gaetana Tolomeo, chamada "Nuccia" (1936-1997), afetada por uma progressiva paralisia, que transformou a dor em fé.