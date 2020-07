A dancinha mais famosa do aplicativo de vídeos breves Tik Tok ganhou nova interpretação em um ambiente diferente: em São João Del Rei, no Campos das Vertentes, um padre e seus paroquianos regravaram a modinha dentro da igreja e o vídeo está bombando na internet.

Roberto Modesto Carneiro, de 53 anos, padre da Paróquia de São João Bosco, contou que desconhecia o Tik Tok, mas não hesitou em topar o desafio proposto pelo trio de jovens.

"Somos salesianos e Dom Bosco nos ensinou que devemos promover a formação de valores a partir do que o jovem gosta, que é a arte, a alegria, a música", contou Carneiro. É de Bosco, inclusive, a frase "Il nostro Dio è il Dio della gioia" - nosso Deus é o Deus da alegria, em tradução livre do italiano.

Na imagem, João Pedro Maximiano, Pedro Augusto Passos, Padre Roberto Modesto e Matheus Santana

Segundo ele, o objetivo único da brincadeira foi levar alegria à comunidade. Até o momento, a maior parte dos feedbacks relacionados à coreografia tem sido positivos, de acordo com o padre. Um dos pontos negativos, no entanto, foi a falta do uso da máscara de proteção contra a Covid-19 durante a gravação do vídeo.

Iniciado como uma descontração entre amigos, o vídeo tornou-se hit, com visibilidade até então inimaginável, relatou um dos participantes da filmagem, o estudante e servidor público Pedro Augusto Passos, de 22 anos. "Em dois dias, foram mais de 20 mil visualizações, 500 compartilhamentos e centenas de comentários".

A gravação com as vestimentas católicas, contou Pedro, foi proposital para ter um "resultado diferente" e que chamasse a atenção. "Tivemos cuidado de não gravar em cima do presbitério, do altar", afirmou. Um dos amigos de Pedro, o estudante Matheus Santana, de 18 anos, conta sobre a proposta da gravação. Assista abaixo:

Novos vídeos

Segundo o padre Carneiro, a ideia dos vídeos deu certo e a proposta é de criar um desafio com as outras igrejas da diocese. Os novos vídeos poderão ser vistos no Instagram. Clique aqui para acompanhar.

"O 'Challenge Salesiano' vai desafiar outros grupos de jovens através da dança e da arte. Eles vão gravar os vídeos e enviar para as outras paróquias, para que esses façam uma dança", contou.

A primeira a participar, segundo o religioso, será a Paróquia de São Gonçalo do Amarante, em Ibituruna.

Paróquia de São João Bosco

A Paróquia de São João Bosco é uma das 42 igrejas da Diocese de São João Del-Rei. O templo é responsável pelo acompanhamento de 65 famílias em situação de vulnerabilidade social, com entrega mensal de cestas básicas, entre outras ações.

Paróquia de São João Bosco atende 65 famílias em necessidade

O trabalho é feito justamente com o apoio dos acólitos 'tiktokers'. Os acólitos são jovens que desempenham um papel semelhante ao de coroinhas, mas em idade juvenil e não mais infantil.