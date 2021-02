O desconto para quem fizer o pagamento integral do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, será de 6,6% neste ano. As guias do tributo foram disponibilizadas (clique aqui) nesta quarta-feira (10) na cidade.

De acordo com a prefeitura, o abatimento é válido para quem escolher a quitação em cota única à vista, com vencimento em 10 de março. O pagamento via parcelamento em duas vezes tem desconto de 3,3%.

Já quem preferir, pode parcelar o tributo em até quatro vezes, mas sem direito a abatimentos. Nesse caso, a primeira parcela deverá ser quitada no dia 10 de março, a segunda em 9 de abril, a terceira em 10 de maio e a quarta em 10 de junho.

Pagamento

As guias de pagamento estão disponíveis no portal da prefeitura e também podem ser obtidas na central de atendimento do IPTU, que funciona no Centro Administrativo (rua Pará de Minas, 640 - Brasiléia), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.

Ainda conforme a prefeitura, quem tiver dúvidas sobre o IPTU pode ligar nos telefones (31) 3512-3042; 3512-3134 e 3512-3090.

A quitação do imposto pode ser feita nas agências da Caixa Econômica Federal; em casas lotéricas (com valor máximo de recebimento até R$ 1.500); nos bancos Itaú, Santander, Bradesco, e Banco do Brasil; nas agências dos Correios (Banco Postal) ou via internet.

Isenções e descontos

De acordo com a Prefeitura de Betim, o contribuinte que possuir apenas um imóvel com menos de 65 m² de área construída ficará isento do pagamento do IPTU e deverá pagar somente as taxas imobiliárias.

"A Prefeitura de Betim também oferece descontos na cobrança do imposto para os proprietários de imóveis que utilizam práticas ecologicamente sustentáveis, como o sistema de energia solar fotovoltaica, sistema de aquecimento solar e sistema de captação e reuso de águas de chuva", informou, em nota.

Conforme o Executivo municipal, poderão utilizar os benefícios do IPTU Ecológico os contribuintes que tenham feito registro até o dia 31 de dezembro de 2020. Nesse caso, os descontos e prazos variam de acordo com o sistema implantado.

