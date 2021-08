O pagamento emergencial para pessoas atingidas pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, será prorrogado por até 60 dias. A decisão, firmada pelo Ministério Público de Minas Gerais, Defensoria Pública do Estado e Ministério Público Federal, tem objetivo de resguardar interesses dos prejudicados pela tragédia e garantir a continuidade do recebimento dos valores.

De acordo com os órgãos, o pagamento continuará sendo feito até setembro ou outubro deste ano. Após esse período, o benefício será substituído pelo Programa de Transferência de Renda, previsto no Acordo Judicial de Reparação assinado em fevereiro entre a Vale, o governo de Minas Gerais e as instituições de Justiça.

“A prorrogação do pagamento emergencial, atualmente operacionalizado pela Vale, nos termos do Acordo Judicial de Reparação, foi requerida uma vez que ainda não foi possível concluir o procedimento de contratação da Fundação Getúlio Vargas, que fará a gestão do Programa de Transferência de Renda como auxiliar do Juízo, conforme estabelecido no acordo”, disse o Ministério Público em nota.

O órgão informou, ainda, que a Vale concordou com o pedido e que ficou acordado que 15 dias após o término da prorrogação, no mês de setembro ou outubro, a mineradora depositará em juízo os valores relativos ao Programa de Transferência de Renda, "deduzidos os valores pagos a título de pagamento emergencial e custos operacionais do período da prorrogação", concluiu.

Leia mais:

“Não queremos esse crime no anonimato, queremos dar memória”, diz familiar de vítima de barragem

Memorial Brumadinho, em homenagem às vítimas da tragédia, fica pronto só em 2023

Atingidos da tragédia em Mariana participarão do novo acordo, diz MP