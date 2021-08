Previsto para ter início em agosto, o pagamento do auxílio a famílias em vulnerabilidade social em Minas foi adiado para 1º de novembro, em parcela única de R$ 600. A decisão foi comunicada pelo governador Romeu Zema (Novo), em publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

O benefício, batizado de "Força Família", foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em maio, dentro do programa Recomeça Minas. O governo estima que mais de 1 milhão de famílias serão contempladas.

De acordo com previsão do projeto da ALMG, a verba virá do Refis, programa de parcelamento de débitos tributários que visa a oferecer a possibilidade de empresas inadimplentes regularizarem a situação com o Estado, seja a partir de descontos ou isenção de juros.

Para receber o auxílio, a família deve ter sido cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até 21 de maio, com renda familiar por pessoa de até R$ 89 por mês. O benefício será pago somente ao titular do cadastro.

O Hoje em Dia entrou em contato com governo de Minas sobre o detalhamento dos motivos do adiamento e cronograma de pagamentos, mas ainda não obteve retorno.

