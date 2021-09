Oito pessoas foram presas na noite dessa terça-feira (7) durante um evento de pagode irregular em Rio Acima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), durante um patrulhamento na cidade, a guarnição foi acionada por um denúncia de aglomeração e obstrução de via.

Ao chegarem no local, os militares se depararam com muitas pessoas sem máscara e descumprindo o distanciamento social. A polícia convocou a prefeitura para auxiliar na abordagem.

De acordo com a corporação, muitos traficantes da região estavam presentes no estabelecimento, que fechou as calçadas com equipamentos de som e mesas. Havia música ao vivo.

Descontentes com a interferência da polícia, algumas pessoas presentes discutiram com os agentes e receberam voz de prisão por resistência. Populares tentaram interferir na ação jogando garrafas e copos de bebidas nas viaturas.

Foram apreendidos 14 pinos de cocaína, dois cartuchos de revólver calibre 32 e um celular. A PM precisou utilizar granadas e efeito moral e gás lacrimogêneo para conter a multidão.

Com a chegada das autoridades da Prefeitura de Rio Acima, foi constatado que o proprietário do bar não tinha autorização para realizar o evento. A ocorrência foi registrada pela delegacia de Santa Luzia.

