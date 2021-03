Um pai de santo, suspeito de estupro, foi preso em Divinópolis, no Centro-Oeste do Estado, nesta segunda-feira (8). O líder espiritual, de 53 anos, foi detido na operação Resguardo, considerada a maior ação de combate a crimes de violência contra a mulher no Brasil.

Segundo a Polícia Civil, o trabalho investigativo começou em março de 2020 e identificou, até o momento, cinco mulheres vítimas, com idades entre 28 e 56 anos.

“Segundo relato das vítimas, o líder espiritual ministrava chás e sabonetes de ervas com a promessa de cura. O homem então começava a acariciar o corpo delas, sob o argumento de estar fazendo o ato em nome de espíritos”, informou a delegada que preside o inquérito, Maria Gorete Rios.

A delegada revelou ainda a existência de fortes indícios de que o investigado teria praticado aborto em uma das vítimas sem o consentimento dela e, em outra circunstância, transmitido Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) a outra, à época, uma adolescente de idade não informada.

Algumas vítimas relataram ter sofrido ameaças por parte do suspeito, quando decidiram parar de frequentar o centro e o denunciar. A partir das apurações, a polícia reuniu as provas e representou pelo mandado de prisão preventiva do líder espiritual, que foi detido quando saía da residência dele, no bairro Floresta.

O suspeito nega os crimes, contudo foi encaminhado ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da Justiça para andamento do caso.

A PC informou que um quarto inquérito está em andamento e apura a paternidade do filho de uma das vítimas.