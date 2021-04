Pais de alunos e professores de Belo Horizonte se reuniram, na manhã desta segunda-feira (19), para cobrar um retorno das aulas presenciais na capital mineira. A manifestação faz parte do movimento “Juntos pela Educação” e foi realizada em frente a um colégio localizado no bairro Santo Agostinho, na região Centro-Sul da cidade.

No protesto, o grupo pediu mais atenção da prefeitura com a educação, para que a atividade seja reconhecida como essencial e que seja estabelecido um cronograma de reabertura das escolas públicas e privadas.

Os manifestantes estenderam faixas com dizeres como “educação é essencial”, “as crianças pedem socorro” e “respeitamos o momento, mas não se esqueçam de nossas crianças e adolescentes” (veja imagens abaixo).

“Belo horizonte é uma das poucas cidades do mundo que manteve as escolas fechadas desde o início da pandemia. Acho que falta um pensamento coletivo da sociedade, pensado que seus atos atrapalham os índices nas cidades. Mas falta muito interesse para que o retorno aconteça e a educação seja considerada como atividade essencial”, disse a médica e mãe de aluno, Stella Sala Soares.

A profissional da saúde entende, ainda, que os protocolos para retomada das aulas são simples e defende que o retorno seja gradual e facultativo. “Os quatro pilares para prevenir a infecção são o uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento e ventilação. Então com pouca boa vontade, é possível implantar isso e não deixar que as crianças tenham o enorme prejuízo que elas estão tendo. Muitos setores conseguiram voltar, inclusive com uso de protocolos seguros. Por que as crianças não poderiam voltar dentro de um protocolo seguro?”, concluiu

Retorno pode ser anunciado nesta segunda

Durante a coletiva de imprensa, realizada na tarde desta segunda, a prefeitura de BH deve anunciar um novo planejamento para a volta às aulas presenciais. Em março, a administração municipal havia indicado a intenção de autorizar o retorno dos estudantes às escolas para o dia 8. Porém, a disparada de casos do coronavírus e lotação dos leitos de UTI levaram a gestão a adiar o plano. A princípio, apenas os menores de 5 anos poderiam frequentar os colégios.

Uma pesquisa da Secretaria Municipal de Educação (Smed), feita em fevereiro, mostrou que 70% das famílias belo-horizontinas com crianças matriculadas em creches queriam as atividades presenciais, conforme mostrou o Hoje em Dia.

