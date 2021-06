Uma família suspeita de assassinar o vocalista de um grupo de pagode a facadas, há duas semanas, em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi detida preventivamente pela Polícia Civil, nessa segunda-feira (7).

De acordo com a corporação, a vítima, de 48 anos, morreu após receber 10 golpes de faca no meio da rua em 29 de maio. Os suspeitos do crime são um jovem de 24 anos e os pais dele - um homem de 60 anos e uma mulher de 55. O motivo do assassinato seria vingança após desavenças antigas.

"Esses desentendimentos, inclusive, geraram alguns boletins de ocorrência por ameaça, agressão e perturbação. Em razão dessas intrigas anteriores, as famílias criaram rixa", explicou a delegada responsável pelas investigações, Ligia Barbieri Mantovani.

Em um dos atritos, há cerca de dois anos, as esposas do suspeito e da vítima passaram por um processo judicial que resultou na condenação de uma delas com pagamento de cestas básicas.

Detenção foi detalhada nesta terça-feira (8)

Crime

De acordo com Mantovani, devido à rixa entre as famílias, o suspeito chegou a residir, há cerca de dois anos, em Ibirité, na Grande BH, enquanto a família dele permaneceu em Mateus Leme. No dia do crime, o investigado foi à cidade visitar os parentes em um sítio.

Nessa ocasião, o suspeito teria comprado uma faca em uma loja para, supostamente, usá-la no churrasco. A família dele teria o aguardado em frente a um supermercado em Mateus Leme. Ao sair do estabelecimento, o investigado encontrou a vítima e a esposa e, após desentendimento, começaram a se agredir.

O vocalista do grupo de pagode decidiu fugir em direção ao supermercado, onde estava a família do suspeito. Com isso, o investigado saiu correndo atrás da vítima. "Nas imagens, é possível ver que a vítima, a princípio, torce o pé ou dá uma falseada no pé e cai. Quando a vítima caiu ao chão, o suspeito, com ela já deitada, desfere inúmeros golpes de faca", contou a delegada.

Ainda segundo a PCMG, ao ver a cena, a mãe do investigado foi até o local e teria segurado os braços do cantor para impedir que ele se levantasse. O pai do suspeito, que também estava próximo ao supermercado, correu até o local e desferiu dois socos na esposa da vítima, impedindo que ela socorresse o marido.

Por fim, após visualizarem o estado fatal da vítima, os familiares entraram em um veículo de cor prata. O pai, de 60 anos, dirigiu o veículo em fuga. O corpo do pagodeiro foi deixado estirado na rua.

