Quem acordou cedo nesta quinta-feira (18), véspera de feriado, se deparou com uma densa neblina cobrindo a paisagem de Belo Horizonte em diversas regiões. De acordo com Claudemir de Azevedo, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a neblina se formou graças à junção da alta umidade do ar em decorrência dos últimos dias de chuva e a queda da temperatura durante a madrugada.

Ainda de acordo com Azevedo, o horizonte da capital deve ficar novamente encoberto na sexta-feira (19). Apesar da nebulosidade, o meteorologista afirmou que há apenas a possibilidade de chuvas fracas tanto nesta quinta-feira quanto na sexta. No feriado e no fim de semana, a previsão é de céu nublado, mas com pouca probabilidade de chuva.

Os termômetros, por sua vez, registraram mínima de 17°C durante a madrugada e a previsão é de que a máxima chegue aos 27°C. No decorrer do feriado e do fim de semana, deve voltar a fazer calor, segundo Azevedo.