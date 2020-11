O recital da soprano Eliane Coelho e do pianista Gustavo Carvalho, neste domingo (22), às 19h, vai ficar na história do Palácio das Artes, em Belo Horizonte. O concerto marca a reabertura do Grande Teatro, fechado há mais de oito meses por causa da pandemia da Covid-19.

Segundo a Fundação Clóvis Salgado, responsável pelo espaço cultural, o retorno será com plateia reduzida. Dos 1.700 lugares, apenas 300 devem ser ocupados - 100 ingressos foram disponibilizados gratuitamente ao público.

O recital, com canções de Richard Strauss e Hugo Wolff, encerra a temporada de Ópera On-line, que começou em 13 de novembro e, ao mesmo tempo, faz a pré-estreia da 9ª edição do Festival Artes Vertentes – Festival Internacional de Artes de Tiradentes, que acontece de 26 de novembro a 6 de dezembro.

A presidente da Fundação Clóvis Salgado, Eliane Parreiras, fala ao jornal Hoje em Dia sobre as medidas de segurança adotadas para a reabertura do Grande Teatro do Palácio das Artes.