Um veículo lotado com oito pessoas caiu em uma ribanceira de aproximadamente 30 metros, na tarde deste domingo (12), em Santa Luzia, na Grande BH. Ninguém ficou preso às ferragens, mas quatro pessoas precisaram ser retiradas em macas pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, o acidente ocorreu no Distrito Industrial Simão da Cunha. Ao chegarem ao local, os militares averiguaram que quatro das vítimas já estavam fora do veículo, auardando na via. No entanto, outras quatro pessoas precisaram ser resgatadas por estarem com sangramento na cabeça e suspeitas de fraturas no corpo.

Três equipes da corporação participaram do atendimento. As vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto-Atendimento São Benedito, na cidade da região metropolitana. A corporação não informou o modelo do veículo acidentado mas, pela foto encaminhada pelos bombeiros, trata-se de um Fiat Palio, automóvel próprio para o transporte de até cinco pessoas, incluindo o motorista.