Moradores da Pampulha e torcedores que vão assistir ao jogo entre Cruzeiro e Boa Esporte, nesta quarta-feira (22), às 21h30, no Mineirão, devem ficar atentos. A partida válida pela primeira rodada do Campeonato Mineiro levou a BHTrans a fazer alterações no trânsito da região.

O cruzamento da avenida Coronel Oscar Paschoal, com avenida Antônio Abraão Caram, será interditado. A alteração visa a facilitar o acesso ao estacionamento do estádio, já que haverá mudança de circulação na pista interna da Abrahão.

Não será permitido estacionar ao redor do Mineirão. Segundo a empresa, as medidas foram adotadas para garantir segurança e fluidez ao tráfego de veículos e pedestres, além de garantir a acessibilidade da região..

Transporte coletivo

A linha de ônibus 55 (Move Mineirão) começa as viagens a partir das 18h30, com intervalos de 15 minutos, saindo da Estação Rio de Janeiro (Plataforma 1B – avenida Santos Dumont) no sentido Praça da Estação, e passará pela avenida Presidente Antônio Carlos, com desembarque nas Estações Senai (avenida Antônio Carlos, 580), São Francisco (avenida Antônio Carlos, 3.720) e UFMG (avenida Antônio Carlos, 6.700).

A última viagem para o estádio será 21h30. O local de desembarque para os torcedores será próximo ao portão Norte, na rua Rebelo Horta. Após o jogo, os ônibus sairão do Mineirão, na avenida C, a partir das 22h30.

Confira outras linhas que atendem o entorno do Mineirão:

- Linha Move 51 (Estação Pampulha/ Centro/ Hospitais - Paradora);

- Linha Move 63 (Estação Venda Nova/ Lagoinha);

- Linha Move 64 (Estação Venda Nova/ Assembleia via Carlos Luz);

- Linha Move 5250 (Estação Pampulha/ Betânia);

- Linha Move 6350 (Estação Vilarinho/ Estação Barreiro Via Anel);

- 5106 (Bandeirantes/ BH Shopping);

- 5401 (São Luiz/ Dom Cabral);

- Circulares 503 e 504 (Santa Rosa/ Aparecida/ São Luís);

- Suplementares 51 (Circular Pampulha), 53 (Confisco/ Pampulha/ São Gabriel), 54 (Dom Bosco/ Shopping Del Rey).

Táxi

Após o fim do jogo, um ponto de táxi irá operar na avenida Antônio Abrahão Caram, entre a avenida C e a bilheteria do Portão Norte (neste sentido), junto ao passeio do Mineirão.

