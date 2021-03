Com o início da Onda Roxa do Minas Consciente, na última quarta-feira (17), a circulação de pessoas nas ruas de Belo Horizonte tem diminuído, diariamente. Nesse sábado (20), a movimentação na orla da lagoa da Pampulha já se mostrou menor. Mesmo assim, houve quem insistisse em descumprir as medidas sanitárias e pratique atividades físicas até mesmo sem o uso da máscara de proteção.

Há duas semanas, a prefeitura determinou que as praças e pistas de caminhada da capital fossem fechadas para evitar aglomerações e contar o avanço da Covid-19. No entanto, muita gente ignorou o decreto e utilizou os espaços, que foram cercados com fitas e gradis, conforme já mostrou o Hoje em Dia.

Na Pampulha a situação não foi diferente. Apesar de não haver cercamento, a fiscalização foi reforçada e esteve presente para orientar a população a usar a máscara, equipamento obrigatório por lei em BH desde julho do ano passado, e que pode acarretar em multa de R$ 100 ao infrator.

Nesse sábado, muitos se arriscaram para se exercitar na orla da lagoa, correndo, caminhando ou andando de bicicleta. A Guarda Municipal ofereceu os equipamentos de proteção à quem não levou ao sair de casa.

Vale ressaltar, porém, que a Onda Roxa não restringe atividades em praças e parques dos municípios mineiros. A PBH, entretanto, já informou que vai manter as medidas determinadas pela administração combinadas às do plano estadual. Desta forma, valerá a regra mais rígida.

Em nota, a prefeitura disse que as fiscalizações e combate a aglomerações foram intensificadas em toda a capital com equipes volantes integradas, compostas por fiscais, guardas municipais e a Polícia Militar.

“Todo o efetivo da Guarda Municipal, composto por 2 mil agentes, está se revezando em turnos para atuar no apoio às ações dos fiscais de Controle Urbanístico e Ambiental e na realização de rondas preventivas periódicas pelas ruas e praças de toda a cidade, também para coibir as aglomerações e observar o uso de máscaras pela população”, diz o comunicado.

Com informações de Lucas Prates

Leia mais:

BH tem mais pacientes graves com Covid-19 do que leitos para absorver demanda

Minas registra mais de 400 novos casos de Covid-19 por hora