A previsão do tempo para o final da tarde e o início da noite deste domingo (2), em Belo Horizonte, indica a possibilidade de pancadas de chuva severas. O alerta, feito pela Defesa Civil estadual e válido para as próximas três horas, a partir das 17h, também abrange dezenas de outras cidades do Estado, incluindo municípios da Grande BH, do Campo das Vertentes e da Zona da Mata.

Nesse sábado (1), na capital, foram registradas precipitações nas regiões Centro-Sul, com 87,6 milímetros (mm), e Oeste, com 68,8 mm.

Na Grande BH também é preciso ficar alerta. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) previa, para este domingo, céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na região. Na capital, a temperatura estimada era entre 19°C e 32°. Nos municípios vizinhos à metrópole, a temperatura mínima deveria oscilar entre 19°C e máxima de 35°C.

Estradas

Com a previsão, o alerta aos motoristas é ainda mais reforçado, principalmente devido à volta das férias de janeiro. Quem vai pegar as rodovias mineiras deve redobrar a atenção para crateras que se abriram nas pistas após as últimas precipitações.

Conforme o Hoje em Dia mostrou no sábado (1), em um simples descuido, a viagem pode acabar em acidente e até morte. Um exemplo é a BR-381, principal ligação entre Belo Horizonte e Vitória, no Espírito Santo.

A via acumula armadilhas que podem prejudicar o retorno dos mineiros. Um dos trechos com mais problemas fica na altura do bairro Gorduras, região Nordeste da capital. Após as precipitações, buracos se abriram na pista. Eles são tantos que obrigam condutores a fazer manobras arriscadas para desviar.