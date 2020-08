Ter a garantia de que os alimentos manipulados em um restaurante ou produzidos na indústria são seguros do ponto de vista sanitário tornou-se uma necessidade em tempos de pandemia de Covid-19. A atuação qualificada nessa área, que deverá se tornar ainda mais forte após esse momento atual, é uma das diversas possibilidades de trabalho dos nutricionistas, profissionais também essenciais na sustentabilidade alimentar e na nutrição infantil, hospitalar e clínica.

É para apresentar a relevância das variadas formas de empregabilidade desse profissional que a Faculdade Kennedy realiza, de segunda (10) a sexta-feira (14), a Semana de Nutrição. O evento, gratuito e on-line, é voltado a alunos da instituição e à comunidade em geral.

Os participantes poderão interagir por meio de chat, receberão certificado e têm à disposição uma programação extensa, com a participação de profissionais do mercado. Não é necessário fazer incrição prévia para o evento.

Links para inscrição podem ser vistos logo abaixo

De acordo com a coordenadora do bacharelado em Nutrição da Kennedy, Natália Teixeira, a Semana é importante para os alunos pois permite que eles vejam como os conceitos aprendidos nas salas e laboratórios podem ser aplicados na vida profissional. Além disso, é uma oportunidade de conhecimento para aqueles que têm interesse em cursar a graduação na instituição de ensino, que tem nota 4 de excelência no MEC, e que deverá ser cada vez mais procurada no período pós-pandemia.

"O nutricionista tem um campo de atuação muito vasto, na área de alimentação, clínica (consultório ou hospital) e na saúde pública, em escolas e centros de saúde. Na atualidade, essa atuação é muito importante porque a gente observa o crescimento de diversas doenças, como a hipertensão, o diabetes e a obesidade - todas com possibilidade de prevenção e tratamento pela Nutrição", frisa Natália.

Programação

10/08/2020 - 9h - Visita técnica virtual - cozinhas do mineirão

Gustavo Samuel Cunha, Nutricionista, Especialista em Saúde Pública e Vigilância Sanitária e Responsável Técnico e Coordenador de Nutrição e Vigilância Sanitária dos Serviços de Alimentação do Complexo Mineirão

Professor mediador: Natália de Carvalho Teixeira

Link: https://meet.google.com/uqs-cpny-brm

10 de agosto - 19h - Nutrição e Sustentabilidade

Lucas Monteiro Mourão, Paisagista e Educador. Coordenador do Slow Food BH. Proprietário da Jaca Verde PANC - Consultoria em Plantas alimentícias não convencionais e sustentabilidade na alimentação.

Professor mediador: Laila Carline Gonçalves Rezende

Link: https://meet.google.com/vpy-vjmh-xar

11 de agosto - 19h - Nutrição e Tecnologia de Alimentos

Ana Luíza Santos, Nutricionista, Doutoranda em Ciência de Alimentos

Professores mediadores: Carolina Campos Cabrini e Ana Carolina Barbosa Duarte

Link: http://meet.google.com/xzv-ijpc-czp

12 de agosto - 19h - Nutrição Materno Infantil - Método BLW

Tatiane Salgado Guerra Lares, Nutricionista, Especialista em Nutrição Materno Infantil

Professora mediadora: Aline Cristina Pinheiro Amorim de Melo

Link: https://meet.google.com/pgd-deht-zaf

13 de agosto - 19h - Nutrição Hospitalar

Luana Fonseca, Nutricionista, residência multiprofissional em terapia intensiva

Karine Andrade, Nutricionista, Especialista em Nutrição Clínica e Hospitalar

Professora mediadora: Hirla Karen Fialho Henriques

Link: http://meet.google.com/unh-pfiv-yaz

14 de agosto - 19h - Nutrição Clínica

Fernanda Vasconcelos Dias de Campos Nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva

Professores Mediadores: Beatriz Silva Pereira Bernucci e Gustavo Samuel Cunha

Link: https://meet.google.com/xsz-qqwh-sef