O número de divórcios consensuais aumentou 19,4% em Minas Gerais de junho a maio deste ano, salto que se deve ao maior convívio entre casais diante do isolamento provocado pela pandemia de Covid-19 e à facilidade de fazer o procedimento à distância.

Foram registrados 646 divórcios em junho no estado, enquanto em maio houve 541 casos. No Brasil, os divórcios em cartórios de notas passaram de 4.471 no mês de maio para 5.306 em junho deste ano, com crescimento registrado em 24 Estados brasileiros, com destaque para o Amazonas (133%), Piauí (122%), Pernambuco (80%), Maranhão (79%), Acre (71%) Rio de Janeiro (55%) e Bahia (50%). Apenas três unidades federativas não viram crescimento neste período: Amapá, Mato Grosso e Rondônia.

Na comparação com junho de 2019, também houve alta de 13,5% em Minas, enquanto a média nacional foi de 1,5%. Outros 14 estados brasileiros também registraram crescimento: Amazonas (30%), Distrito Federal (8,5%), Espírito Santo (18,4%), Goiás (33,8%), Mato Grosso do Sul (36,1%), Mato Grosso (14,9%), Paraná (21,8%), Rondônia (31,2%), Roraima (100%), Rio Grande do Sul (7,8%), Santa Catarina (28,3%), Sergipe (40,9%), Tocantins (5,3%) e São Paulo (1,9%).

“Muitos advogados relatam que essa convivência forçada fez com que situações que já estavam ruins ficassem insustentáveis”, explica Eduardo Calais, presidente da seção mineira do Colégio Notarial do Brasil (CNB/MG).

A Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ) estabeleceu no dia 26 de maio deste ano, que cartórios de notas de todo o país poderiam realizar essas atividades à distância. Assim, atos de divórcios consensuais e que não envolvam menores, passaram a ser resolvidos sem a necessidade de deslocamentos ou encontros entre as partes, em ambientes separados, ao mesmo tempo ou em momentos distintos, utilizando inclusive o aparelho celular. A medida passou a valer em junho.

A documentação pode ser entregue por email, whatsapp ou outras ferramentas de compartilhamento, e após receberem certificado digital e a assinatura dos envolvidos, eles realizam uma videoconferência, que é gravada e arquivada.

CNJ determinou que divórcios consensuais podem ser realizados de forma remota em todo o Brasil

Para Calais, a possibilidade de realizar todo o procedimento de maneira remota também estimula os casais a realizarem o processo sem a necessidade de comparecer fisicamente ao local, ainda que mesmo antes a presença de ambos não precisasse ocorrer mesmo antes da resolução do CNJ. “A videoconferência facilita porque muitas as pessoas não querem encontrar, dá um pouco mais de frieza e objetividade a algo que traz uma carga emocional grande”, afirma. “Esses divórcios consensuais normalmente são muito tranquilos, quando chegam no cartório já estão com a decisão tomada, nós estamos na ponta do processo”.

Permanente

Ainda segundo o presidente do CNB/MG, essa medida veio pra ficar, mesmo após o fim da pandemia, e cumpre o papel de prestador de serviço dos cartórios, de acordo com a necessidade da população. “Não vejo nenhuma desvantagem nessa medida, fazemos o que já temos aptidão para fazer, possibilitando as tratativas com toda a segurança. Era uma medida que já vinha sendo gestada há uns três anos, por isso tivemos a capacidade de implantá-la tão prontamente”, ressalta Eduardo Calais. “Não deixa de ser uma forma de nossa atividade, muitas vezes vista como retrógrada, se adaptar para dar agilidade à prestação de serviços ao público.

