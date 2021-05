O Santuário Arquidiocesano São José, no Centro de Belo Horizonte, realizará missas especiais em homenagem aos profissionais devido à pandemia da Covid-19. As celebrações começam a partir desta sexta-feira (14).

De acordo com a Arquidiocese de BH, as missas serão abertas ao público, mas é obrigatório o uso de máscara e o respeito ao limite de 170 pessoas. Os encontros também serão transmitidos no YouTube. Dentre os homenageados, estão profissionais da Guarda Municipal, BHTrans, Polícia Militar e que atuam no comércio, limpeza urbana e unidades de saúde.

"Estaremos celebrando durante o mês de maio algumas missas de Ação de Graças em forma de gratidão, encorajamento e esperança para o nosso povo. Estamos passando por uma noite escura, mas a aurora encontra-se logo à frente. É preciso aproveitar a luz que se irradia nesta noite. Esta luz é Jesus. Com fé e coragem vamos iluminando o nosso coração e alimentando esperança de dias melhores", informou o Santuário, em nota.

Programação das celebrações

14/05, às 18h: celebração de ação de graças em prol dos aposentados;

15/05, às 18h: em prol dos profissionais da Guarda Municipal;

21/05, às 18h: em prol dos profissionais dos setores de comércio e serviços;

22/05, às 18h: em prol dos profissionais da BHTrans;

28/05, às 18h: em prol dos profissionais do setor de limpeza urbana;

29/05, às 18h: em prol dos profissionais da Polícia Militar;

30/05, às 11h30: em prol dos profissionais da área da saúde.

