Uma pane elétrica em um refrigerador que armazenava vacinas contra a Covid-19 em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, levou a perda de 229 doses do imunizante. As informações foram passadas pela prefeitura do município nesta segunda-feira (15).

Por conta do problema, ocorrido na Policlínica da cidade, a vacinação foi temporariamente suspensa no município. Até o momento, Igarapé havia recebido 604 doses da vacina, em três lotes. Ou seja, a perda significa cerca de 38% do total de imunizantes ao qual o município teve direito.

Desde o início da campanha de vacinação, a cidade já imunizou 90 pessoas, sendo 55 profissionais de saúde, 28 idosos em instituições de longa permanência e sete pessoas com deficiência em residências inclusivas. Os dados são do “vacinômetro”, plataforma da secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Pelas redes sociais, a Prefeitura de Igarapé comunicou sobre a pane elétrica e informou que está tomando todas as medidas necessárias para apurar o motivo do problema, bem como a reparação imediata.

Ainda de acordo com a publicação, a secretaria Municipal de Saúde esclareceu que solicitou uma avaliação das doses para verificar se foram prejudicadas e que, enquanto isso, por precaução, foi suspensa temporariamente a vacinação contra a Covid-19. “A prefeitura se compromete a brevemente informar à população sobre as causas deste problema, bem como as soluções tomadas”, finaliza o comunicado.

Em nota, a secretaria de Estado de Saúde informou que “a perda de vacinas de Covid-19 no município de Igarapé já está sendo acompanhada pela Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte (SRS-BH)” e que “o fluxo de investigação de perda de imunobiológicos já está sendo seguido”.

Referente à reposição de doses, a SES informou que “qualquer definição sobre o fato é realizada após a conclusão da investigação”.

