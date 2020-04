A pandemia da Covid-19 levou o mundo ao isolamento social, mas também fez crescer uma rede de solidariedade que visa a minimizar o sofrimento das pessoas. Uma dessas iniciativas é da psicóloga Daniela Salum, que criou a campanha “Pano Rosa na Janela”.

A corrente do bem busca conectar quem precisa a quem pode ajudar. Pessoas que estão tendo dificuldades financeiras para comprar alimentos poderão colocar algum tecido rosa na frente das casas para indicar a necessidade.

"O objetivo é que a gente tenha um olhar para o próximo. Estamos confinados, mas podemos ajudar. E as pessoas vão precisar muito mais de quem pode contribuir agora com alimentos", afirma.

A ideia é incentivar as pessoas a não ter vergonha em pedir auxílio. “Até que alguém fale, pode ser muito difícil saber que do que ela precisa”, destaca.

A inspiração para o projeto, que visa apenas a doação de alimentos, veio de uma campanha parecida na Colômbia, que a psicóloga conheceu por meio de uma reportagem. Lá, as pessoas também sinalizavam as dificuldades enfrentadas com um pano na janela. "Eu escolhi o rosa por ser a cor do amor e a minha intensão é espalhar amor".

Daniela Salum afirma que o foco não é centralizar as doações, mas mostrar que uns podem fazer algo pelo outro. Quem quiser fazer parte é só divulgar o link nas redes sociais para que um número cada vez maior de gente saiba e queira ajudar. Para isso, basta entrar no pefil dela no Instagram (@psicologadanielasalum).