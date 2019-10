O Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira (30) o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, dom Edson Oriolo dos Santos, para assumir a Diocese de Leopoldina, na Zona da Mata mineira.

O comunicado foi feito pelo arcebispo dom Walmor, em mensagem enviada de Roma, onde se encontrará com o pontífice. Na mensagem, dom Walmor destacou a contribuição de Edson Oriolo dos Santos nos trabalhos da Arquidiocese de Belo Horizonte.

De acordo com a arquidiocese, dom Edson assume o ministério no dia 25 de janeiro de 2020, com Celebração Eucarística, às 9h, na Catedral de São Sebastião.

Dom Edson Oriolo dos Santos

O bispo auxiliar dom Edson José Oriolo dos Santos é mestre em Filosofia Social pela PUC Campinas, especialista em Aristóteles, pela Unicamp, e em Marketing, pela Universidade Gama Filho. Também pela Universidade Gama Filho, é pós-graduado em Gestão de Pessoas. Filho de José Eugênio dos Santos e Alzira Oriolo dos Santos, nasceu no dia 18 de setembro de 1964, em Itajubá (MG), cidade em que foi ordenado sacerdote, na Matriz de São José Operário, no dia 5 de maio de 1990.

Formado em Filosofia, pelo Seminário Nossa Senhora Auxiliadora de Pouso Alegre, e em Teologia, pelo Instituto Teológico Sagrado Coração de Jesus, de Taubaté (SP), Dom Edson exerceu na Arquidiocese de Pouso Alegre os cargos de vigário paroquial da Paróquia São Sebastião, em São Sebastião da Bela Vista, vigário paroquial da Paróquia São Francisco de Paula, em Ouro Fino, foi pároco da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Borda da Mata e da Paróquia Bom Jesus e também foi cura da Catedral Metropolitana de Pouso Alegre. Além disso, exerceu a função de professor em várias disciplinas relacionadas à Filosofia no Seminário da Arquidiocese de Pouso Alegre e também atuou como promotor de justiça do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese. Na Paróquia Bom Jesus, implantou a Pastoral Urbana, que o tornou referência no país sobre o tema, principalmente em gestão eclesiástica. É conferencista e pregador em diversas dioceses do país.

No dia 15 de abril de 2015, Papa Francisco nomeou Dom Edson como bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. A Ordenação Episcopal foi celebrada no dia 11 de julho na Catedral Metropolitana de Pouso Alegre. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, entre outros trabalhos, dom Edson é bispo referencial da Região Episcopal Nossa Senhora da Conceição (Rensc), além de orientar e acompanhar as iniciativas da Pastoral do Dízimo no âmbito arquidiocesano.

Confira na íntegra a mensagem do Arcebispo dom Walmor:

Caríssimo irmão dom Edson,

Saúde e paz

“Ide pelo mundo inteiro e anunciai a Boa-Nova a toda criatura!” Eis o pedido de Jesus a cada um de seus discípulos, prontamente acolhido pelo senhor, que é um dedicado servidor do Povo de Deus, sempre atento às necessidades das comunidades, contribuindo para a coordenação e realização de muitos trabalhos em nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte desde 2015. Quatro anos atrás, o senhor, de coração aberto, acolheu a convocação do Papa Francisco para a bonita e desafiadora missão: ser bispo auxiliar da nossa amada Arquidiocese. Agora, novamente de coração aberto, o senhor abraça nova missão: ser bispo diocesano em Leopoldina.

Por tudo, somos gratos: ao seu “sim” à Arquidiocese de Belo Horizonte, à sua presença fraterna, à sua dedicação e à sua disponibilidade para a missão. Ao querido Povo de Deus da Diocese de Leopoldina, pedimos que o acolha de braços abertos, na certeza de que o senhor muito contribuirá para as iniciativas pastorais das comunidades de fé.

O evangelista Marcos, ao narrar o envio missionário dos discípulos, feito pelo Mestre Jesus, sublinha: “O Senhor os ajudava”. Esteja certo, dom Edson, que o Nosso Senhor sempre o ajudará nesta bonita missão do anúncio do Evangelho, agora no ministério de bispo diocesano de Leopoldina.

Deus ilumine seus passos, Nossa Senhora da Piedade – Padroeira de Minas Gerais, interceda sempre por sua vida

*Com informações da Arquidiocese de Belo Horizonte