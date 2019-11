Tradição nesta época do ano, a chegada do Papai Noel teve um atrativo extra neste sábado (23), em Belo Horizonte. O Bom Velhinho aposentou o trenó e as renas e preferiu chegar à capital de uma maneira, digamos, mais radical: de rapel. O astro do Natal deu o ar da graça ao descer pelas paredes do Edifício Clemente de Faria, na Praça 7 - coração de BH. Para dar as boas-vindas e registrar o momento, muitas famílias e uma porção de crianças foram até o local.

Logo mais, o Papai Noel vai percorrer as ruas de Belo Horizonte em um trio elétrico, passando pelos principais centros comerciais das nove regionais da cidade. A ação é realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH).

Confira o roteiro:

Barreiro

Endereço de concentração e partida: R. Domiciano Viêira, 10 - Barreiro

Endereço 2: Av. Visc. de Ibituruna, 26 - Barreiro

Endereço 3: Av. Afonso Vaz de Melo 2514 - Barreiro

Endereço 4: Av. Sinfrônio Brochado, 3 – Barreiro

Centro-Sul

Endereço de concentração e partida: Praça 7

Início da rota: Av. Amazonas, 327 - Centro

Endereço 2: Av. Getúlio Vargas, 1325 - Funcionários

Endereço 3: Av. do Contorno, 5903 - Funcionários

Endereço 4: R. do Ouro, 18 - Serra

Endereço 5: Av. Getúlio Vargas, 112 - Funcionários

Endereço 6: Praça Diogo de Vasconcelos, 7 - Savassi

Endereço 7: R. São Paulo, 2386 - Lourdes

Endereço 8: R. São Paulo, 464 - Centro

Endereço 9: Praça Afonso Arinos, 1 - Centro

Endereço 10: Av. Augusto de Lima, 2136 - Centro

Leste

Endereço de concentração e partida: Apoio Mineiro Horto, Av. Silviano Brandão, 3001 - Horto

Endereço 2: R. Pouso Alegre, 2933 - Horto

Endereço 3: R. Pouso Alegre, 2933 - Horto

Endereço 4: Av. Silviano Brandão, 796 - Floresta

Endereço 5: Av. Silviano Brandão, 9 - Sagrada Família

Endereço 6: Av. Silviano Brandão, 2820 - Sagrada Família

Nordeste

Endereço de concentração e partida: Shopping Estação BH, Av. Cristiano Machado, 11833 - Vila Cloris

Endereço 2: Av. Cristiano Machado, 7171 - Suzana

Endereço 3: R. Ponte Nova, 888 - Colégio Batista

Endereço 4: R. Jacuí, 1279 - Floresta

Endereço 5: R. Jacuí, 4030 - Ipiranga

Endereço 6: Av. Bernardo de Vasconcelos, 2233 - Cachoeirinha

Endereço 7: Av. Bernardo de Vasconcelos, 1545 - Cachoeirinha

Endereço 8: Av. Bernardo de Vasconcelos, 1545 – Cachoeirinha

Noroeste

Endereço de concentração e partida: Av. Nossa Sra. de Fátima, 1747 - Carlos Prates

Endereço 2: R. Padre Eustáquio, 85 - Carlos Prates

Endereço 3: Av. Abílio Machado, 41 - Dom Bosco

Endereço 4: Av. Abílio Machado, 1210 - Dom Bosco

Endereço 5: Av. Abílio Machado, 3088 - Dom Bosco

Endereço 6: Av. Princesa Isabel, 611 - São Joaquim

Endereço 7: Av. Brigadeiro. Eduardo Gomes, 2583 - Coqueiros

Endereço 8: Av. Ivaí, 1219 - Dom Bosco

Endereço 9: Av. Dom Pedro II, 915 - Jardim Montanhês

Endereço 10: Av. Dom Pedro II, 85 - Carlos Prates

Norte

Endereço de concentração e partida: Av. Dr. Cristiano Guimarães, 25 - Planalto

Endereço 2: Av. Dr. Cristiano Guimarães, 1514

Endereço 3: Av. Gen. Olímpio Mourão Filho, 1348 - Planalto

Endereço 4: Av. Gen. Olímpio Mourão Filho, 145 - Planalto

Endereço 5: Av. Waldomiro Lobo, 1505 - São Bernardo

Endereço 6: Av. Waldomiro Lobo, 57 - São Bernardo

Oeste

Endereço de concentração e partida: Av. Amazonas, 2627 - Centro

Endereço 2: R. Helvécia, 111 - Nova Suíça

Endereço 3: Rua Antônio Gravatá, 136 - Cinquentenario

Endereço 4: R. Úrsula Paulino, 714 - Cinquentenario

Endereço 5: R. Úrsula Paulino, 1832A - Betânia

Endereço 6: Av. Professor Mário Werneck, 360 - Estoril

Endereço 7: Av. Barão Homem de Melo, 4351 - Nova Granada

Endereço 8: Av. Barão Homem de Melo, 1128 - Jardim America

Endereço 9: Av. Silva Lobo, 2320 - Calafate

Endereço 10: Av. Silva Lobo, 59 - Calafate

Pampulha

Endereço de concentração e partida: R. Padre João Pio, 131 - São Francisco

Endereço 2: R. Maj. Delfino de Paula, 2810 - São Francisco

Endereço 3: R. Conceição do Mato Dentro, 120 - Ouro Preto

Endereço 4: R. Mantena, 200 - Ouro Preto

Endereço 5: R. Monteiro Lobato, 375 - Ouro Preto

Endereço 6: R. Monteiro Lobato, 44 - Ouro Preto

Endereço 7: Av. Portugal, 640 - Santa Amelia

Endereço 8: Av. Portugal, 5480 - Itapoã

Venda Nova

Endereço de concentração e partida: LMG-806, 79 - São Pedro (Venda Nova)

Endereço 2: R. Quimo, 54 - São Pedro (Venda Nova)

Endereço 3: R. Padre Pedro Pinto, 5820 - Venda Nova

Endereço 4: LMG-806, 3500 - Venda Nova

Endereço 5: LMG-806, 3500 - Venda Nova

Endereço 6: R. Elce Ribeiro, 15 - São João Batista

Endereço 7: R. Padre Pedro Pinto, 457 - São Tomaz

Endereço 8: R. Padre Pedro Pinto, 3260 - Letícia

Confira galeria com registros da chegada do Papai Noel neste sábado, na Praça 7, em BH: