Foi lançada nesta segunda-feira (4) mais uma edição da campanha Papai Noel dos Correios. Os interessados em apadrinhar crianças carentes com presentes de Natal poderão ir até uma agência pegar uma cartinha a partir desta quarta-feira (6). O período para a adoção das cartinhas pode variar dependendo da cidade, os locais e respectivas datas estão disponíveis no site da Campanha. No site, o interessado também confere os endereços dos postos onde as cartinhas estarão disponíveis.

Outra forma de adotar uma cartinha, além da ida a uma agência dos Correios, é escolher pela internet. A opção está disponível apenas para algumas capitais, entre elas Belo Horizonte. Entre os dias 11 e 29 de novembro, os padrinhos poderão acessar o blog da campanha e apadrinhar o pedido de uma criança.

A campanha acontece há 30 anos e, em 2019, a expectativa é que 800 mil cartas sejam disponibilizadas para a adoção. Nas duas últimas campanhas, 1,2 milhões de cartinhas foram adotadas em todo o país, em todo o período em que existe, o Papai Noel dos Correios já atendeu os pedidos de 6 milhões de cartinhas.

As cartas disponibilizadas pelos Correios são escolhidas entre aquelas enviadas por crianças com seus pedidos diretamente ao Papai Noel, de estudantes das escolas da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental) e de instituições parceiras. Após de serem lidas e selecionadas, as cartas são disponibilizadas na Casa do Papai Noel ou em outras unidades da empresa.