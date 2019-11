Os interessados em adotar uma das cartinhas enviadas ao Papai Noel por crianças estudantes de escolas públicas ou acolhidas em creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos de Belo Horizonte têm uma oportunidade a mais neste fim de semana. É que alguns postos dos Correios, em diferentes regiões da capital, vão funcionar neste sábado (30) e domingo (1º), em horário especial, para atender aquele que deseja realizar o sonho de um desses pequenos.

Confira onde ir:

Agência de Correios BH Shopping / Sábado das 10h às 20h / Domingo das 12h às 19h.

Agência de Correios Shopping Cidade / Sábado das 10h às 20h / Domingo das 12h às 19h.

Shopping Del Rey / Sábado das 12h às 20h / Domingo das 12h às 19h.

Agência Central dos Correios (Av. Afonso Penna 1270, em frente à feira Hippie) / Domingo das 8h às 15h.

O prazo para adoção das cartinhas termina no dia 6 de dezembro, data limite também para a entrega dos presentes em uma das agências credenciadas pelos Correios.

Funcionamento da campanha

A adoção pelos padrinhos é feita da mesma maneira em todo o Brasil: as cartinhas enviadas pelas crianças são lidas e selecionadas. Em seguida, são disponibilizadas na Casa do Papai Noel ou em outras unidades da empresa. Para que os Correios possam acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, os padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ.

Os presentes são recebidos nos pontos de entrega divulgados pela empresa que, posteriormente, realiza a distribuição. Segundo os Correios, não é permitida a entrega direta dos presentes e, para assegurar isso, o endereço da criança que enviou a cartinha não é divulgado ou informado ao padrinho.

*Com Caio Augusto, estagiário sob supervisão de Cássia Eponine

Leia mais:

Papai Noel dos Correios: veja como participar da campanha

Papai Noel dos Correios começa a partir desta semana em Minas