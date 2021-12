A magia do Natal começa, para muitos, pela imagem do Papai Noel. E em Belo Horizonte, um bom velhinho, em especial, já é uma marca carimbada. No tradicional almoço do Restaurante Popular, Mário de Assis, de 70 anos, se transforma no personagem para garantir alegria aos que procuram alento no local na data tão especial. Isso, há mais de 20 anos.

Neste sábado (25), dia em que a data é comemorada, o Papai Noel chegou ao espaço de trenó, vestimenta e barba de respeito. Desde 94, ele trabalha no local religiosamente em todos os natais.

“Eu comecei como cantor e fui virando Papai Noel. Foi magia, Deus gostou da ideia e foi me transformando. Hoje a barba é minha, assim como barriga, o sorriso e o cabelo. Não sei o que Deus quis fazer com esse velhinho, mas eu também gostei e sou muito grato pelo o que ele fez comigo”, brincou.

A barba, branquinha, começou a crescer há mais de um ano, durante a pandemia da Covid-19. E a roupa, de veludo alemão, foi feita em tecido importado da Lapônia, onde nasceu Papai Noel.

“Deixei crescer quando tive medo, no Covid me vi inválido, mas Deus me livrou disso. Perdi o medo, levantei da cama e vim para a rua para continuar fazendo aquilo que gosto muito: ser Papai Noel dos pobres”, afirmou.

Mário contou, ainda, que chegou a ser Papai Noel de muitos pais e avós que hoje levam os filhos e netos ao restaurante. “Nunca neguei a eles um brinquedo, um aperto de mão, um abraço ou um sorriso. Esse ano ainda temos restrição, mas falei que ia dar a eles pelo menos a visão do natal dos ricos. Hoje estou aqui de trenó, de veludo alemão que veio lá da Lapônia. Estou aqui com histórias para contar e dizer que vencemos e vamos vencer ainda mais”, finalizou.

