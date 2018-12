Faltando somente cinco dias para o Natal, o Papai Noel do Restaurante Popular, Mário de Assis, se preocupa com o número baixo de doações. Há 22 anos, ele realiza a ação para presentear as famílias que almoçam ali no dia 25.

"Não são somente moradores de ruas e andarilhos que fazem suas refeições no restaurante popular. Principalmente no dia de Natal, muitas famílias que não têm o que comer ou comemorar também almoçam ali. Por isso, a meta é arrecadar 20 mil brinquedos para presentear as crianças. A minha ideia é que cada uma delas, que geralmente nem brinquedos tem, saia de lá com 10 presentes", deseja.

Mas até está quinta-feira (20), somente 20% da meta havia sido cumprida. Por isso, o prazo para fazer as doações, que seria até esta sexta-feira (21) nos restaurantes populares, foi estendido para o dia 24 em um novo local, na rua dos Goitacazes, esquina com rua da Bahia.

As doações podem ser em material escolar, produtos de embelezamento, como batons e maquiagem, e brinquedos, como carrinhos, bonecas e bolas. "Só não aceitamos os brinquedos que façam apologia à violência, como os que têm formato de revólver ou faca", lembra Mário.

Perto da rodoviária

Nos últimos dois anos, a ação chamada Natal da Alegria ou Natal Sem Fome, era realizada no Restaurante Popular II, no bairro Santa Efigênia. Mas este ano, Mário decidiu realizar a celebração no Restaurante Popular I, localizado na avenida do Contorno, no Barro Preto, próximo à rodoviária.

"É para lá que vão as pessoas que mais precisam, não é? O dia de Natal no restaurante popular é a oportunidade que muitos têm de almoçar com a sagrada família. E se você olhar para as crianças que vão estar ali, no fundo do olho de cada umas delas você vai ver o menino Jesus", revela.

O almoço servido gratuitamente pela Prefeitura de Belo Horizonte no Natal não acompanha suco, mas o Papai Noel garante que os convidados também ganharão um copo de suco como parte da ação.

Vale lembrar que, além da ação de Mário, todas as unidades de restaurantes populares da cidade também estarão recebendo, até esta sexta-feira, doações de alimentos para a realização do tradicional almoço de Natal. A expectativa é que sejam servidas cerca de quatro mil refeições.

Como doar

Para o Natal da Alegria, Mário pede doações de brinquedos novos ou usados, material escolar e itens de beleza. As doações podem ser entregues:

Até o dia 21 (sexta-feira)

- Em qualquer unidade do restaurante popular, de 8h às 17h

Até o dia 24 (segunda-feira)

- Rua Goitacazes, 15 - Centro (esquina com rua da Bahia)

De 8h às 20h na sexta (21) e na segunda (24), e de 8h às 12h no sábado (22)



- Também é possível combinar de entregar as doações diretamente com o Mário por meio do WhatsApp 99601 51 79.

