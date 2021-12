Em meio ao clima natalino, dois núcleos do BH é da Gente recebem, neste domingo (12), a presença do Papai Noel. O bom velhinho ficará à disposição para fotos com crianças e o público em geral na rua Arariba, na Pedreira Prado Lopes, na região Noroeste, e na avenida Silva Lobo, no trecho entre as ruas Xapuri e Garret, nos bairros Grajaú e Nova Granada, na região Oeste da capital mineira.

A presença de Papai Noel encerra as atividades do BH é da Gente em 2021 nos dois núcleos, assim como ocorreu no último domingo (5) passado na Savassi, no Centro-Sul, e na avenida Guarapari, na Pampulha, que já não funcionam amanhã. O programa recreativo, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da PBH, será retomado em 2022 em data a ser divulgada.

Programação

Neste domingo, o Papai Noel vai primeiramente à rua Araribá, onde ficará das 9h às 10h30. Haverá um espaço para recreação com cama elástica, brinquedos infláveis e piscina de bolinhas, das 9h às 13h, além da apresentação do cantor Deivid Rezende, de 10h às 13h.

De 11h às 13h, o bom velhinho estará na avenida Silva Lobo, onde o público poderá se divertir também com cama elástica, brinquedos infláveis e piscina de bolinhas, além do show do cantor Rony Batista.

O programa

Criado em 2017 pela Prefeitura, o BH é da Gente promove a prática de atividades físicas, esportivas e de lazer ao ar livre, assim como a convivência e a cidadania em vias e locais públicos, abrindo espaço para a ocupação urbana pela população.

