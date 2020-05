Ajudar o próximo sem correr riscos de contaminação pela Covid-19. Essa é a proposta da Blitz do Bem, que será realizada neste domingo (31), pela Pastoral Familiar, da Paróquia Santa Luzia, no bairro Cidade Nova, na região Nordeste de Belo Horizonte.

Ação será entre 8h e 12h

De acordo com a organização do evento, voluntários recolherão alimentos não perecíveis e materiais de limpeza em frente à igreja, no horário entre 8h e 12h. Todo o processo será feito sem que as pessoas precisem sair dos veículos e respeitando todos os cuidados devidos para a prevenção à proliferação do novo coronavírus.

Para participar, é só ir à Blitz do Bem, na avenida Dr. Júlio Otaviano Ferreira, número 913, no Cidade Nova.