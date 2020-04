A Arquidiocese de Belo Horizonte preparou uma programação para os fiéis acompanharem por rádio, televisão e redes sociais as celebrações do Domingo de Ramos, já que as igrejas permanecerão fechadas, obedecendo às restrições para reduzir o ritmo de contaminação do novo coronavírus.

As missas ocorrem ao longo do dia e vão até a noite deste domingo, sendo transmitidas na internet pelos canais de Facebook, Youtube e Instagram de cada paróquia, além da rádio América, TV Horizonte e aplicativo da Rede Catedral.

“A Igreja celebra neste domingo, dia 5 de abril, o Domingo de Ramos, dia em que os cristãos de todo o mundo fazem memória à entrada de Jesus em Jerusalém. Neste ano, as comunidades de fé celebrarão esse momento especial de modo diferente. As missas e procissões serão substituídas por celebrações transmitidas pelas redes sociais e emissoras católicas”, informa a Arquidiocese de BH em seu site, onde também está disponibilizado o roteiro para acompanhar de casa as celebrações.

O procedimento será mantido ao longo da Semana Santa deste ano, com missas comandadas pelo arcebispo metropolitano Dom Walmor Oliveira de Azevedo de quinta-feira ao domingo de Páscoa.

Acesse aqui a programação completa, com os links para assistir às missas das paróquias da capital mineira.